Napoli, dopo la bufera De Laurentiis scuote la squadra: "Voglio la Champions"

NAPOLI

Dopo l'harakiri di Empoli il presidente, che fino a sabato seguirà tutti gli allenamenti, ha incontrato Spalletti e i giocatori. Il futuro del tecnico non è in bilico, Mertens verso il rinnovo

Dopo il clamoroso ko di Empoli che ha messo fine ai sogni scudetto del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha fatto tappa a Castel Volturno per la prima volta in questa stagione e ha assistito all'allenamento da bordocampo. Come da programma, ha incontrato prima Luciano Spalletti e poi la squadra: "Eravamo un treno fino a poche settimane fa, che cosa ci sta succedendo adesso?", il senso delle sue parole riferito dall'edizione odierna de Il Mattino. Dall'allenamento della mattina alla cena con staff tecnico e giocatori che ha chiuso la giornata con l’obiettivo, raggiunto, di mitigare gli animi e arrivare a una soluzione condivisa: massimo impegno per la qualificazione in Champions.

De Laurentiis ha tenuto i toni molto distesi, quasi paternalistici, con un confronto tranquillo in cui ha ribadito l’importanza di portare a casa quanto prima la certezza aritmetica dell'obiettivo stagionale.

Prima il patron azzurro era stato a lungo a colloquio con Spalletti in un clima di grane serenità, gli attriti e le tensioni sorti dopo il ko di Empoli durante il viaggio di ritorno in treno sono stati messi da parte e AdL, riporta Il Mattino, resterebbe convintissimo di continuare con l'attuale tecnico anche il prossimo anno. Un po' perché l'eventuale esonero di Spalletti, che ha firmato un contratto biennale, costerebbe agli azzurri 6 milioni di euro (più lo stipendio di un altro tecnico), ma anche e soprattutto per dare un segnale di continuità alla squadra e ai tifosi.

Come nel segno della continuità è stato l'incontro prima della cena di squadra con Dries Mertens: sul tavolo il rinnovo del contratto del miglior marcatore all-time della storia del Napoli, che scadrà il prossimo giugno. Il colloquio è durato circa un'ora e mezza e sarebbe stato molto positivo, le parti si riaggiorneranno alla fine del campionato ma la fumata bianca sembra essere vicina.

In serata poi la cena all'Hotel Serapide di Pozzuoli, con De Laurentiis che passava tra i tavoli con il tecnico dialogando con diversi giocatori, che poi, come da programma, sono tornati a casa dalle loro famiglie. Il presidente resterà con la squadra fino alla sfida casalinga contro il Sassuolo di sabato.

