Napoli, dopo dieci anni è il giorno dell'addio di Insigne

FUTURO A TORONTO

Contro il Genoa Lorenzo saluta il Maradona e i suoi tifosi, l'anno prossimo giocherà a Toronto

È il momento dei saluti. Dopo dieci anni d'amore, 121 gol (secondo marcatore all time) e tre titoli, in occasione della gara di oggi contro il Genoa, Lorenzo Insigne dirà addio al Napoli e ai suoi tifosi in uno stadio Maradona gremito per l'ultimo saluto al capitano di tante battaglie. Nel futuro dello scugnizzo azzurro c'è la MLS, il Toronto FC, ma prima di partire per l'America, probabilmente tra un mare di lacrime, ci sarà l'addio al suo pubblico, con cui negli anni il rapporto non è stato sempre rose e fiori. Mercato, la top 10 dei colpi già ufficiali per il 2022/23



















Pur avendoci sempre messo la faccia, non sempre Insigne è riuscito a farsi amare dal proprio pubblico (o almeno dalla parte più rumorosa di esso), ma in fondo non esistono amori che non siano travagliati e oggi il numero 24 riceverà il doveroso tributo dopo 10 stagioni, 432 presenze e tre trofei messi in bacheca (due Coppe Italia, nelle edizioni 2013 e 2020, e una Supercoppa Italiana nel 2014). Il vero rimpianto resta lo scudetto, un sogno nel cuore che per ben due volte è andato in frantumi prima con Sarri e poi con Spalletti. Vedi anche napoli Napoli, per Insigne ultima al Maradona: "Sono tre giorni che piango"

La qualificazione in Champions del Napoli è blindata, ma per la sua 'last dance' il capitano azzurro vorrebbe togliersi un paio di sfizi: il primo sarebbe quello di blindare il terzo posto e chiudere finalmente davanti alla Juventus in classifica dopo undici anni, il secondo quello di fare un gol e staccare Hamsik nella classifica dei migliori marcatori di sempre in maglia azzurra.

Dopo il giro di campo e il saluto al pubblico, in settimana, sarà poi anche il momento della festa di addio: Insigne saluterà gli amici e i compagni con una grande festa fissata per mercoledì 18 maggio in un locale alle porte di Napoli. Tra i circa duecento invitati, sottolinea il Corriere dello Sport, ci saranno anche De Laurentiis a Spalletti, mentre gli ospiti d'onore saranno Gigi D'Alessio e Clementino.