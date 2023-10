Napoli, allarme Osimhen: problema fisico con la Nigeria, costretto al cambio

IN PORTOGALLO

La punta ha lasciato il campo dopo aver tentato uno scatto: Rudi Garcia col fiato sospeso

Campanello d'allarme in casa Napoli sul fronte Victor Osimhen. Il nigeriano, titolare con la sua nazionale nel corso dell'amichevole disputata a Portimao, in Portogallo, al cospetto dell'Arabia Saudita di Roberto Mancini, è uscito nella ripresa per un problema fisico. Esattamente al minuto 58, quando la punta ex Lille ha chiesto il cambio alla propria panchina. Da valutare nelle prossime ore quindi, la condizione della punta 24enne di Lagos.

Il bomber di Rudi Garcia, dopo uno scatto, si è accasciato a terra salvo poi rialzarsi immediatamente per recarsi fuori dal campo con le proprie gambe. Immediata la chiacchierata con lo staff medico della Nigeria: probabile che il classe 1998 abbia sentito tirare e sia uscito dal campo per mera precauzione. Per informazioni più precise riguardanti all'entità del problema serve avere pazienza: l'unica certezza è che a Castelvolturno in tanti stanno tremando.