Napoli: Di Lorenzo, esami ok. Anche Politano ci sarà col Barça

VERSO NAPOLI-BARCELLONA

Spalletti recupera i due giocatori in vista della decisiva sfida di Europa League

Dopo il pareggio di Cagliari, Napoli subito in campo per preparare la sfida di giovedì in Europa League. Arrivano buone notizie dall'infermeria: Politano ha svolto allenamento in gruppo e sarà a disposizione con il Barcellona. Di Lorenzo, uscito nel primo tempo ieri sera per una botta alla testa, ha effettuato esami clinici e diagnostici, con il Dott. Alfredo Bucciero presso la clinica Pinetagrande, che hanno dato esito negativo. Anche il terzino sarà in campo con i blaugrana per centrare gli ottavi di Champions League. Getty Images

Lobotka e Tuanzebe hanno svolto lavoro in palestra. Per Lozano e Insigne lavoro personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Kevin Malcuit ha effettuato terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami diagnostici dopo il problema muscolare avvertito nel finale della Domus Arena.