Napoli, De Laurentiis: "Ko con la Lazio salutare. Sarri ha giocato da paraculo"

napoli

Il presidente del Napoli ha definito salutare la sconfitta del Maradona, ma ha criticato il gioco del suo ex tecnico

Il Napoli va ko, ma Aurelio De Laurentiis non ne fa un dramma. Capolista indiscussa del campionato, la squadra di Spalletti è caduta tra le mura amiche contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, una sconfitta che porta nuovamente il distacco dal secondo posto a 15 punti. Il patron azzurro, intervenuto all'Università a Santa Maria Capua Vetere, ha sottolineato che si tratta di una "sconfitta salutare, altrimenti rischiamo di sederci", ma poi ha piazzato la stoccata all'ex Sarri: "Ha giocato da paraculo".

Nel corso dell'intervento al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere per l'incontro il 'Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi’, De Laurentiis ha infatti criticato il gioco di Sarri: "Invece di giocarsela alto ha deciso di bloccare i due terzini. Kvaratskhelia ha fatto la cagata di toccarla a Vecino e quello ha segnato".

Sugli obiettivi della stagione azzurra ha poi spiegato: "Champions o scudetto? Mi auguro entrambi, ma diciamolo in silenzio, perché a furia di dircelo ci portiamo iella da soli. Credete che se non fossi tifoso del Napoli sarei rimasto qui per 19 anni? Sono tifoso di Napoli città, non solo del Napoli. Di Napoli rivendico centralità territoriale a livello europeo. Per molti aspetti combatto ancora per privilegiare l’immagine di Napoli in tutto il mondo differenziandola dalle pur belle altre città d’Italia". Frecciata anche a diversi club: "La verità è che la maggior parte delle società ha i conti in rosso e continua a partecipare ai campionati come se nulla fosse".

Particolare attenzione anche sulle sorti del Bari, attualmente secondo in Serie B a 12 punti dalla capolista Frosinone in attesa del Genoa: "Lotto per equiparare il Sud al Nord, non a caso sono proprietario anche del Bari. Cosa succederà se sarà promosso in Serie A? Lo cederemo a qualcuno che ci dovrà dare garanzia di saper gestire una squadra di calcio come si fa con un’opera dell’ingegno".