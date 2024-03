Napoli, De Laurentiis pronto a valutare la conferma di Calzona

napoli

Con il posto Champions il traghettatore potrebbe diventare l'allenatore del futuro: De Laurentiis valuta anche altri candidati ma non esclude nulla

Una rondine non fa primavera, soprattutto il 28 febbraio, ma chissà che tra una ventina di giorni, quando sui calendari l'inverno farà spazio alla nuova stagione, davvero il 6-1 del Napoli sul campo del Sassuolo non possa diventare la scintilla che cambia il destino di Francesco Calzona e del progetto tecnico immaginato da Aurelio de Laurentiis per la prossima annata. Il ct della Slovacchia era stato chiamato come traghettatore da qui a giugno per cercare di riavvicinare la squadra all'idea di gioco di Spalletti, un incarico dichiratamente (da entrambe le parti) a tempo tanto che per il Napoli 2024/25 si sono già fatti i nomi dei vari Conte, Pioli e Thiago Motta. Ma c'è uno scenario in cui Calzona potrebbe tenersi la panchina azzurra anche per la prossima stagione e magari quelle successive.

Tutto o quasi, spiega la Gazzetta dello Sport, dipende dalla qualificazione in Champions League: se il Napoli riuscisse ad arrivare quarto (o a vincere la coppa, ipotesi decisamente più difficile pur se non impossibile), a quel punto De Laurentiis spingerebbe per la conferma di Calzona come allenatore. Perché gli sprazzi di meccanismi visti nelle prime due partite - pareggiate con Barcellona e Cagliari - e in maniera più massiccia a Reggio Emilia, lasciano intendere come la squadra avesse bisogno di maneggiare nuovamente abitudini e schemi del 4-3-3 spallettiano che aveva portato allo scudetto.

E se i giocatori dimostreranno di credere nel tecnico, e il tecnico colmasse gli 8 punti che ora dividono il Napoli dal quarto posto, allora anche De Laurentiis non sentirebbe il bisogno di cercare nuovi profili. Certo, a quel punto andrebbe ascoltata anche la Federcalcio slovacca che ora ha dato il via libera al doppio incarico visto che si tratta di pochi mesi ma, con un contratto fino al 2025, può essere che per la prossima stagione rivoglia Calzona come ct a tempo pieno.

Se però la nazionale slovacca facesse un bell'Europeo, magari Calzona potrebbe anche chiedere di essere liberato prima per dedicarsi al "suo" Napoli. Ci sono tanti se in questo scenario ma con De Laurentiis è meglio non dare mai nulla di scontato...

