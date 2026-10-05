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Napoli, faccia a faccia De Laurentiis-Allegri a Castel Volturno: vertice di un'ora

Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno per un colloquio lungo un'ora con Massimiliano Allegri: analisi del momento azzurro

05 Ott 2026 - 15:04
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Dopo la lunga pausa per le nazionali, il Napoli è chiamato a dare una veloce sterzata dopo che le prime sei partite stagionali, considerando Serie A e Champions League, hanno raccontato di sole due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Sabato contro il Frosinone non si può sbagliare e Aurelio de Laurentiis ha voluto tastare il polso della squadra, anche se ovviamente ancora rimaneggiata per la mancanza dei convocati, e di Massimiliano Allegri.

In mattinata, infatti, il presidente degli azzurri ha fatto un blitz a Castel Volturno per parlare col tecnico, un colloquio durato circa un'ora nel quale i due, probabilmente, hanno analizzato il momento e ragionato su come cambiare marcia sin dal prossimo match serale che si giocherà al Maradona.

Il Napoli attende con trepidazione la giornata di domani, quando McTominay farà gli esami medici per l'idoneità sportiva dopo l'ablazione di settembre. Se, come ci si attende, sarà tutto ok lo scozzese potrà tornare a lavorare col gruppo e sperare di essere convocato già per il Frosinone.

Dedicata alle notti europee e con il "Corsiero del Sole": Napoli, ecco la terza maglia per la Champions

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