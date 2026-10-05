Napoli, faccia a faccia De Laurentiis-Allegri a Castel Volturno: vertice di un'ora

Dopo la lunga pausa per le nazionali, il Napoli è chiamato a dare una veloce sterzata dopo che le prime sei partite stagionali, considerando Serie A e Champions League, hanno raccontato di sole due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Sabato contro il Frosinone non si può sbagliare e Aurelio de Laurentiis ha voluto tastare il polso della squadra, anche se ovviamente ancora rimaneggiata per la mancanza dei convocati, e di Massimiliano Allegri.