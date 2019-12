Serie A: Napoli-Parma posticipata alle 18:30

SERIE A

Il nubifragio di ieri sera a Napoli ha provocato diversi danni alla copertura dello stadio San Paolo, soprattutto all'altezza della tribuna Posillipo. Per questo, dopo il sopralluogo odierno dei vigili del fuoco, è stato deciso di posticipare il match Napoli-Parma di una mezz'ora, nuovo calcio d'inizio fissato alle 18:30. Sin dalla mattina il rischio rinvio era sembrato remoto ma si era parlato dell'opportunità di giocare a porte chiuse o chiudendo alcuni settori, alla fine la situazione è rientrata. San Paolo, le condizioni dopo il nubifragio

Gattuso per la "prima" al San Paolo proporrà il 4-3-3 con Allan in regia e la coppia Fabian Ruiz-Zielinski ad agire come mezz'ali. Il tridente sarà invece composto da Callejon sulla destra e Insigne rilanciato a sinistra. Al centro dell'attacco il prescelto è invece Milik, con Mertens che partirà dalla panchina.

La risposta del pubblico non dovrebbe essere troppo calorosa per l'esordio del nuovo Napoli. Al San Paolo sono infatti attese circa 25mila persone, uno stimolo in più per Ringhio per conquistare il cuore dei tifosi: "Dobbiamo essere bravi noi con buone prestazioni a far tornare entusiasmo in città" aveva detto nella conferenza di presentazione.