Napoli, i conti del 2024 sorridono ad AdL: bilancio positivo, utile di 63 milioni

I costi, invece, restano sostanzialmente in linea. Il bilancio, infatti, segnala un leggero aumento passando dai 242,5 del 2022/23 ai 244,4 del 2023/24. La voce più corposa è quella legata a salari e stipendi del personale, con costi del personale pari a 116,4 milioni di euro rispetto ai 111,2 milioni del 2022/23 di cui 94,2 milioni come compensi dei giocatori (89,7 nel 2022/23). Le cifre legate ai compensi per gli allenatori, soprattutto per gli esonerati, sono passati da 7,2 a 8,8 milioni di euro. Gli ammortamenti sono stati pari a complessivi 75,4 milioni di euro (85,4 milioni nel 2022/22), di cui 70,9 milioni legati ai calciatori (78,3 milioni nel 2022/23).