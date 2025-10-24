Guendouzi: "La Lazio ha le qualità per battere la Juve"

"Sappiamo che affronteremo una squadra forte, ci aspettiamo una gara difficile. Giocheremo in casa davanti al nostro pubblico e per questo vogliamo vincere per migliorare la classifica. Loro non vivono un momento facile ma hanno tanti grandi calciatori che possono decidere qualsiasi partita. Abbiamo le qualità per battere i bianconeri". Così Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, presenta la sfida alla Juventus ai canali ufficiali del club. "Abbiamo avuto alcuni infortuni nelle ultime settimane, ma lo spirito della squadra è stato sempre positivo. Stiamo andando verso la direzione giusta, non è mai facile giocare contro squadre come Atalanta e Juventus ma sono sicuro che abbiamo le potenzialità per conquistare la vittoria", prosegue il francese che contro i bianconeri taglierà il traguardo delle 100 presenza con l'aquila sul petto. "Un motivo di orgoglio, sono felice di aver raggiunto questa cifra in poco più di due anni. Spero di poterne giocare ancora tante altre e soprattutto di vincerne il più possibile".