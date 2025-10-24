Logo SportMediaset

Guendouzi: "La Lazio ha le qualità per battere la Juve"

24 Ott 2025 - 16:06

"Sappiamo che affronteremo una squadra forte, ci aspettiamo una gara difficile. Giocheremo in casa davanti al nostro pubblico e per questo vogliamo vincere per migliorare la classifica. Loro non vivono un momento facile ma hanno tanti grandi calciatori che possono decidere qualsiasi partita. Abbiamo le qualità per battere i bianconeri". Così Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, presenta la sfida alla Juventus ai canali ufficiali del club. "Abbiamo avuto alcuni infortuni nelle ultime settimane, ma lo spirito della squadra è stato sempre positivo. Stiamo andando verso la direzione giusta, non è mai facile giocare contro squadre come Atalanta e Juventus ma sono sicuro che abbiamo le potenzialità per conquistare la vittoria", prosegue il francese che contro i bianconeri taglierà il traguardo delle 100 presenza con l'aquila sul petto. "Un motivo di orgoglio, sono felice di aver raggiunto questa cifra in poco più di due anni. Spero di poterne giocare ancora tante altre e soprattutto di vincerne il più possibile".

Poi un pensiero anche sulla nazionale italiana, con Gattuso definito "la persona giusta per portare l'Italia al Mondiale", e su quella francese per la quale "l'unica strada che ho è quella di fare bene con la Lazio. Darò tutto per vivere le emozioni di un altro Mondiale". Infine un augurio per il futuro con la speranza di "fare una grande stagione e qualificarci per una delle coppe europee. Sarebbe molto importante centrare questo obiettivo. Mi auguro anche di riuscire ad arrivare molto lontano in Coppa Italia, una competizione importante che con poche partite ti permette di arrivare in finale. Vincerla e tornare in Europa regalerebbe una grande gioia a tutto il club e soprattutto ai nostri tifosi", conclude. 

17:03
Udinese, Runjaic: "Lecce squadra che gioca, importante l'approccio"
16:30
Inghilterra, lo Sheffield Wednesday in amministrazione controllata: 12 punti di penalità
16:06
Guendouzi: "La Lazio ha le qualità per battere la Juve"
15:58
Inter, infortunio per Palacios: salta il Napoli
15:39
Napoli, si fa male anche Meret: out un mese