Udinese, Runjaic: "Lecce squadra che gioca, importante l'approccio"

"Il Lecce ha un sistema di gioco molto chiaro, vuole giocare a calcio. Ma il focus è su di noi, dobbiamo giocare in maniera coraggiosa, vincere i duelli, essere concentrati dal primo all'ultimo minuto. Hanno dei terzini che spingono e possono essere pericolosi sugli esterni, dobbiamo difendere bene e approcciare bene la partita. Penso che faremo bene domani: a livello di prestazione e di risultato". Ne è convinto Kosta Runjaic che, in conferenza stampa, ha presentato la gara interna di domani dell'Udinese coi salentini di Eusebio Di Francesco. "Quello di Cremona è stato un buon pareggio, meritato - ha osservato il tecnico tedesco -. Dobbiamo riprendere da quanto fatto di buono lunedì. Bisogna concentrarsi sulle cose positive e cercare di migliorarsi nel processo di crescita. Domani sarà importante questo, per riuscire ad ottenere un bel risultato in squadra. Tutte le gare in A sono difficili: nell'ultima giornata sono stati segnati pochi gol: noi dobbiamo migliorare nella fase difensiva e fare più gol". L'allenatore dei friulani si è soffermato sull'importanza dell'approccio al match: "Credo che la mentalità dei giocatori sia quella giusta, ma nel calcio ci sono diversi fattori che influenzano questo aspetto. A Cremona avevamo iniziato bene, ma è arrivata subito la punizione da cui è arrivato il loro gol. Ne abbiamo parlato molto poi. Questo ha cambiato il volto alla gara, ma io sono soddisfatto della reazione della mia squadra. Uno degli obiettivi di quest'anno è fare belle partite in casa nostra. Dobbiamo sfruttare l'energia dei nostri tifosi. Dobbiamo ottenere più vittorie in casa. Dobbiamo migliorare i nostri meccanismi per poter dire la nostra". Un passaggio anche sull'attacco, con Davis pronto a tornare titolare: "Iker Bravo potrebbe fare la differenza, ma non solo lui - ha ricordato il mister dei bianconeri -. Anche Buksa, Zaniolo, Gueye. Come per il centrocampo, anche in avanti ho diverse opzioni. L'importante è che tutti sfruttino le occasioni che vengono date. I giocatori sono responsabili delle proprie prestazioni, al momento sono soddisfatto di quanto i ragazzi stanno facendo".