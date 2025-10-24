Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese, Runjaic: "Lecce squadra che gioca, importante l'approccio"

24 Ott 2025 - 17:03
© Getty Images

© Getty Images

"Il Lecce ha un sistema di gioco molto chiaro, vuole giocare a calcio. Ma il focus è su di noi, dobbiamo giocare in maniera coraggiosa, vincere i duelli, essere concentrati dal primo all'ultimo minuto. Hanno dei terzini che spingono e possono essere pericolosi sugli esterni, dobbiamo difendere bene e approcciare bene la partita. Penso che faremo bene domani: a livello di prestazione e di risultato". Ne è convinto Kosta Runjaic che, in conferenza stampa, ha presentato la gara interna di domani dell'Udinese coi salentini di Eusebio Di Francesco. "Quello di Cremona è stato un buon pareggio, meritato - ha osservato il tecnico tedesco -. Dobbiamo riprendere da quanto fatto di buono lunedì. Bisogna concentrarsi sulle cose positive e cercare di migliorarsi nel processo di crescita. Domani sarà importante questo, per riuscire ad ottenere un bel risultato in squadra. Tutte le gare in A sono difficili: nell'ultima giornata sono stati segnati pochi gol: noi dobbiamo migliorare nella fase difensiva e fare più gol". L'allenatore dei friulani si è soffermato sull'importanza dell'approccio al match: "Credo che la mentalità dei giocatori sia quella giusta, ma nel calcio ci sono diversi fattori che influenzano questo aspetto. A Cremona avevamo iniziato bene, ma è arrivata subito la punizione da cui è arrivato il loro gol. Ne abbiamo parlato molto poi. Questo ha cambiato il volto alla gara, ma io sono soddisfatto della reazione della mia squadra. Uno degli obiettivi di quest'anno è fare belle partite in casa nostra. Dobbiamo sfruttare l'energia dei nostri tifosi. Dobbiamo ottenere più vittorie in casa. Dobbiamo migliorare i nostri meccanismi per poter dire la nostra". Un passaggio anche sull'attacco, con Davis pronto a tornare titolare: "Iker Bravo potrebbe fare la differenza, ma non solo lui - ha ricordato il mister dei bianconeri -. Anche Buksa, Zaniolo, Gueye. Come per il centrocampo, anche in avanti ho diverse opzioni. L'importante è che tutti sfruttino le occasioni che vengono date. I giocatori sono responsabili delle proprie prestazioni, al momento sono soddisfatto di quanto i ragazzi stanno facendo". 

Ultimi video

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

00:44
DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

00:36
CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

01:48
Punte spuntate in Serie A

Punte spuntate in Serie A

01:42
Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

01:37
È una Juve spuntata

È una Juve spuntata

01:34
Da Napoli a Napoli

Da Napoli a Napoli

01:31
Max e la coop del gol

Max e la coop del gol

01:25
Inter attacco atormico

Inter attacco atormico

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

01:36
De Bruyne così non va

De Bruyne così non va

02:14
Stasera Milan-Pisa

Stasera Milan-Pisa

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

I più visti di Calcio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:03
Udinese, Runjaic: "Lecce squadra che gioca, importante l'approccio"
16:30
Inghilterra, lo Sheffield Wednesday in amministrazione controllata: 12 punti di penalità
16:06
Guendouzi: "La Lazio ha le qualità per battere la Juve"
15:58
Inter, infortunio per Palacios: salta il Napoli
15:39
Napoli, si fa male anche Meret: out un mese