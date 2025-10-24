Logo SportMediaset

Inghilterra, lo Sheffield Wednesday in amministrazione controllata: 12 punti di penalità

24 Ott 2025 - 16:30
Lo Sheffield Wednesday passa ufficialmente in amministrazione controllata, subendo una penalizzazione di 12 punti da parte della English football league. Il club - quattro volte campione d'Inghilterra e oggi ultimo in Championship - affronta gravi problemi finanziari (maturati durante la gestione di Dejphon Chansiri) che hanno provocato le proteste dei tifosi e le sanzioni della lega, secondo cui l'amministrazione controllata potrebbe rappresentare "un'opportunità per far avanzare le cose verso una vendita di successo e un futuro sicuro sotto la nuova proprietà". Secondo la ministra inglese della Cultura, Lisa Nandy, si tratta di una "situazione estremamente preoccupante. I proprietari dovrebbero essere buoni custodi, agendo nell'interesse del loro club e chiaramente, in questo caso, non è stato così". 

17:03
Udinese, Runjaic: "Lecce squadra che gioca, importante l'approccio"
16:30
Inghilterra, lo Sheffield Wednesday in amministrazione controllata: 12 punti di penalità
16:06
Guendouzi: "La Lazio ha le qualità per battere la Juve"
15:58
Inter, infortunio per Palacios: salta il Napoli
15:39
Napoli, si fa male anche Meret: out un mese