Inghilterra, lo Sheffield Wednesday in amministrazione controllata: 12 punti di penalità

Lo Sheffield Wednesday passa ufficialmente in amministrazione controllata, subendo una penalizzazione di 12 punti da parte della English football league. Il club - quattro volte campione d'Inghilterra e oggi ultimo in Championship - affronta gravi problemi finanziari (maturati durante la gestione di Dejphon Chansiri) che hanno provocato le proteste dei tifosi e le sanzioni della lega, secondo cui l'amministrazione controllata potrebbe rappresentare "un'opportunità per far avanzare le cose verso una vendita di successo e un futuro sicuro sotto la nuova proprietà". Secondo la ministra inglese della Cultura, Lisa Nandy, si tratta di una "situazione estremamente preoccupante. I proprietari dovrebbero essere buoni custodi, agendo nell'interesse del loro club e chiaramente, in questo caso, non è stato così".