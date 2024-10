Napoli, Conte: "Troppa esaltazione, ai tifosi che chiedono lo scudetto rispondo: 'Pazienza'"

"Durante la sosta ho percepito troppa esaltazione, sono passate solo sette giornate. Per fortuna torniamo a giocare". Così il tecnico del Napoli Antonio Conte a due giorni dalla trasferta di Empoli. "Ci fa piacere ricominciare da quella posizione ma sappiamo benissimo che la classifica è corta, in 4 punti sono racchiuse tante zone e dovremo essere bravi a ripartire nella giusta maniera. Siamo con il cartello lavori in corso però c'è sicuramente la soddisfazione perché stiamo lavorando tanto e bene, con un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare. C'è voglia di fare questo percorso e nei momenti di difficoltà dovremo essere forti tutti, quando le cose vanno bene è molto più semplice per tutti, ma so bene che durante questo percorso ci saranno momenti in cui conterà essere forti di testa, di cuore, di persona".