Napoli, Conte soddisfatto: "Ho visto una prova matura, ma continuiamo ad alzare il livello"

Il Napoli ha battuto 1-0 la Roma con gol dell'ex Lukaku, confermandosi in vetta alla classifica e tornando alla vittoria dopo due giornate. "Non guardiamo gli altri né la classifica, ma solo noi stessi - ha commentato Conte a fine partita -. Dobbiamo cercare di migliorare il nostro lavoro e alzare il livello sotto tutti i punti di vista. Per settantacinque minuti abbiamo dominato la partita anche se avremmo dovuto essere più cinici, ma sono molto soddisfatto. Giocare contro la Roma non è facile perché è una squadra forte, ma abbiamo concesso poco. Gli stimoli non devono mai mancare, ma ho visto una prova matura e questa cosa mi soddisfa".