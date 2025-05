Napoli, Conte si affida ai senatori e al jolly Neres per l'impresa scudetto

Dopo il passo falso con il Genoa, il Napoli si gioca buona parte dello scudetto domenica sera a Parma. Una partita che non si potrà sbagliare perché se è facile pensare che l'Inter non avrà problemi a vincere in casa contro la Lazio, lo stesso dovranno fare gli azzurri al "Tardini". Per questo Antonio Conte ha chiamato a raccolta la squadra in settimana e ha chiesto ai suoi senatori di guidare il gruppo per un'impresa impensabile a inizio stagione. Lukaku, McTominay e Spinazzola saranno i pilastri a cui il tecnico pugliese si affiderà. Sono stati loro a dare i migliori segnali nel 2-2 interno con i liguri, sono stati loro a crederci e lottare sino alla fine, e dovranno essere loro a ricoprire il ruolo di trascinatori nel match più importante della stagione.