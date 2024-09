Napoli, Conte: "Scudetto? Lavoriamo per alimentare sogni, ma non siamo competitivi come le altre"

NAPOLI

Al termine del match del Maradona vinto 2-0 dai suoi sul Monza, il tecnico dei partenopei frena gli entusiasmi per il primato in solitaria: "Dobbiamo stare coi piedi per terra. Dobbiamo riportare il Napoli dove compete, non a 40 punti dall'Inter"

Il Napoli vola in solitaria in vetta alla classifica di Serie A battendo 2-0 il Monza ma al termine del match Antonio Conte invita tifosi e ambiente a mantenere la calma: "Abbiamo il vantaggio di allenarci per tutta la settimana, ma lo svantaggio di non avere una rosa competitiva per l'Europa. Scudetto? Noi lavoriamo per alimentare i sogni - risponde -, ma la realtà dice che siamo molto lontani da fare voli pindarici. Dobbiamo stare coi piedi per terra e sudare partita in partita. La realtà è che dobbiamo lavorare tanto, tante squadre sono davanti a noi. Dobbiamo riportare il Napoli dove compete, non a 40 punti dall'Inter".

Nell'intervista post-gara a Dazn, Conte parla quindi del ruolo di Lukaku e della sua attuale condizione fisica: "L'importante è che Romelu partecipi attivamente facendo quello che deve fare per raggiungere l'obiettivo finale. Lui sta lavorando anche con carichi superiori rispetto alla media perché è arrivato in condizioni non perfette. Può spostare sempre qualcosa in positivo durante una partita, oggi ha lavorato tanto per la squadra".