Serie A, Napoli-Monza 2-0: Politano-Kvara piegano i brianzoli, azzurri in vetta

Il Napoli batte 2-0 il Monza nel posticipo della sesta giornata di Serie A e vola in vetta alla classifica in solitaria con 13 punti, a più 1 sulla Juventus. Al Maradona è festa azzurra con i gol nel primo tempo di Politano e Kvaratskhelia che spianano la strada al successo degli uomini di Conte. Terza sconfitta in cinque gare di campionato, invece, per i brianzoli che restano penultimi in graduatoria a quota 3.