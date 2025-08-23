Logo SportMediaset
Mondiali: Nazionale azzurra a 7 ai quarti di finale contro l'Argentina

23 Ago 2025 - 11:02

Tre vittorie su tre per la Nazionale italiana di Calcio a 7 ai Mondiali in svolgimento in questi giorni in Brasile a Curitiba. Gli azzurri allenati da mister Daniele D'Orto hanno superato brillantemente le tre prove del girone eliminatorio, mettendo a segno ben 19 gol e subendone solo uno. L'Italia della Confederazione calcistica italiana del presidente Andrea Montemurro aveva vinto la prima partita contro l'Uruguay con un ottimo 4-1. Contro l'Australia gli azzurri hanno avuto vita facile andando a segno 10 volte senza subire reti. Nella partita decisiva contro la Serbia, che si è giocata all'una ora italiana, la Nazionale di Calcio a 7 si è imposta con un perentorio 5-0 contro la Serbia. Questo il tabellone dei quarti di finale che si giocheranno oggi: 11 Brasile-Colombia, 12.15 Messico-Giappone, 13.30 Italia-Argentina,14.45 Mozambico-Serbia. L'ultima edizione del campionato del mondo ha visto trionfare i padroni di casa del Messico, che il 10 settembre 2023 superarono ai calci di rigore il Brasile dopo che l'incontro era terminato 0-0.

12:26
Standing ovation dei tifosi del Psg per Donnarumma
11:34
Theo Hernandez non dimentica il Milan: "Vi auguro il meglio"
11:02
Mondiali: Nazionale azzurra a 7 ai quarti di finale contro l'Argentina
Sidio Corradi il 29 aprile 2024 al Ferraris
10:37
Lutto nel calcio: morto Sidio Corradi, leggenda del Genoa
09:56
Inter, oggi il primo allenamento per Diouf: col Torino sarà in panchina