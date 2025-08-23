Standing ovation dei tifosi del Psg per Donnarumma

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Gianluigi Donnarumma che, messo fuori squadra da Luis Enrique, ha voluto salutare i tifosi del Psg con un giro di campo al termine della partita di Ligue 1 contro l'Angers, vinta dai campioni d'Europa per 1-0 con un gol di Fabian Ruiz. Ad accompagnare Donnarumma a ricevere gli applausi del pubblico è stato il capitano Marquinos. Il portiere della Nazionale ha raccolto un filo d'erba dal terreno di gioco e lo ha baciato, come segno di gratitudine verso il club francese e i suoi tifosi.