Calcio

Standing ovation dei tifosi del Psg per Donnarumma

23 Ago 2025 - 12:26

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Gianluigi Donnarumma che, messo fuori squadra da Luis Enrique, ha voluto salutare i tifosi del Psg con un giro di campo al termine della partita di Ligue 1 contro l'Angers, vinta dai campioni d'Europa per 1-0 con un gol di Fabian Ruiz. Ad accompagnare Donnarumma a ricevere gli applausi del pubblico è stato il capitano Marquinos. Il portiere della Nazionale ha raccolto un filo d'erba dal terreno di gioco e lo ha baciato, come segno di gratitudine verso il club francese e i suoi tifosi. 

01:04
DICH ZACCAGNI 22/8 DICH

Zaccagni parla da capitano: "Un orgoglio, contenti del lavoro svolto""

01:52
Stasera Milan-Cremonese

01:15
Reggio Emilia Live

01:50
Campioni a Reggio Emilia

01:43
Campionato, ci siamo

01:10
DICH COSMI SU NUOVA ESPERIENZA A XXL (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Serse Cosmi nuovo volto di XXL: "In tv come in panchina, porto lo stesso spirito"

00:48
DICH COSMI SU LOTTA CHAMPIONS (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: “Atalanta e Roma da vertice se…”

01:09
DICH COSMI SULLO SCUDETTO (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: "Napoli favorito per lo scudetto con altre tre squadre"

00:55
DICH COSMI SU SORPRESE (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: "Queste le mie due sorprese del campionato"

02:11
DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

01:36
DICH GROSSO VIGILIA NAPOLI 22/8 DICH

Grosso: "Berardi ce lo teniamo stretto. E con lui inseguiremo i nostri obiettivi"

01:24
DICH NICOLA CREMONESE PRE MILAN DICH

Nicola: "Iniziamo il nostro percorso con forza ed entusiasmo"

01:45
DICH ITALIANO PRE ROMA DICH

Italiano 'cancella' la scorsa stagione: "Ricominciamo da zero"

01:52
DICH CONTE SU SCUDETTO 22/8 DICH

Conte sullo scudetto: "Favoriti? Si vince tutti, si perde tutti".

01:42
DICH CONTE SU LUKAKU 22/8 DICH

Conte sull'infortunio di Lukaku: "Nessun alibi"

01:04
Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

13:44
Il cordoglio del Bologna per la scomparsa di Sidio Corradi
12:26
Standing ovation dei tifosi del Psg per Donnarumma
11:34
Theo Hernandez non dimentica il Milan: "Vi auguro il meglio"
11:02
Mondiali: Nazionale azzurra a 7 ai quarti di finale contro l'Argentina
Sidio Corradi il 29 aprile 2024 al Ferraris
10:37
Lutto nel calcio: morto Sidio Corradi, leggenda del Genoa