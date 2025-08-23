Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cuesta: "Il Parma affronta ogni avversario con coraggio"

23 Ago 2025 - 16:29
Carlos Cuesta © IPA

Carlos Cuesta © IPA

Carlos Cuesta, 30 anni appena compiuti, è l'allenatore più giovane della serie A e domani farà il suo debutto nel campionato italiano contro la Juventus, club nel quale ha lavorato dal 2018 al 2020, come tecnico del settore giovanile ("Un onore vivere quell'esperienza, è stato un periodo di qualità come all'università del calcio").

Lo spagnolo alla guida del Parma avverte i bianconeri: "Dobbiamo essere noi stessi, stiamo costruendo l'identità di gioco. Serve tempo, ma vogliamo approcciare le gare con coraggio, con le idee chiare per fare il massimo contro ogni avversario. Proveremo a vincere".

In conferenza stampa, Cuesta dribbla con esperienza chi domanda se firmerebbe per un pareggio e inserisce la Juve tra le pretendenti allo scudetto: "È una squadra competitiva e organizzata. Con Tudor sono cresciuti e sono in evoluzione. Sarà una partita molto difficile contro una squadra che lotterà per la vittoria del campionato".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:48
DICH COSMI SU LOTTA CHAMPIONS (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: “Atalanta e Roma da vertice se…”

01:39
DICH GILARDINO PRE ATA 23/8 DICH

Gilardino: "Come maratoneti: km dopo km dobbiamo pensare di raggiungere l'obiettivo"

01:24
DICH CUESTA PRE JUVE 23/8 DICH

Cuesta: "Firmare per un pareggio? Il calcio è imprevedibile"

02:11
Novità XXL: Serse Cosmi

Novità XXL: Serse Cosmi

01:30
Bonny, voglia di Inter

Bonny, voglia di Inter

01:33
De Zerbi scarica Rabiot

De Zerbi scarica Rabiot

01:40
Di Gregorio muro Juve

Di Gregorio muro Juve

01:24
Domani Juventus-Parma

Domani Juventus-Parma

01:18
Italiano punta Roma

Italiano punta Roma

01:43
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

01:52
Stasera Milan-Cremonese

Stasera Milan-Cremonese

01:15
Reggio Emilia Live

Reggio Emilia Live

01:50
Campioni a Reggio Emilia

Campioni a Reggio Emilia

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

01:10
DICH COSMI SU NUOVA ESPERIENZA A XXL (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Serse Cosmi nuovo volto di XXL: "In tv come in panchina, porto lo stesso spirito"

00:48
DICH COSMI SU LOTTA CHAMPIONS (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: “Atalanta e Roma da vertice se…”

I più visti di Calcio

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Sidio Corradi il 29 aprile 2024 al Ferraris
16:39
Lutto nel calcio: morto Sidio Corradi, leggenda del Genoa. Minuto di silenzio col Lecce
Carlos Cuesta
16:29
Cuesta: "Il Parma affronta ogni avversario con coraggio"
16:29
Diogo Jota, chiusa la finta fondazione che raccoglieva fondi per la famiglia
15:26
Serie C, Tabbiani (Trento): "Debutto con volontà di volare alto"
14:50
Pisa, Gilardino: "Pronostici contro siano stimolo per ribaltarli"