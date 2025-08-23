Cuesta: "Il Parma affronta ogni avversario con coraggio"

Carlos Cuesta © IPA
Carlos Cuesta, 30 anni appena compiuti, è l'allenatore più giovane della serie A e domani farà il suo debutto nel campionato italiano contro la Juventus, club nel quale ha lavorato dal 2018 al 2020, come tecnico del settore giovanile ("Un onore vivere quell'esperienza, è stato un periodo di qualità come all'università del calcio").
Lo spagnolo alla guida del Parma avverte i bianconeri: "Dobbiamo essere noi stessi, stiamo costruendo l'identità di gioco. Serve tempo, ma vogliamo approcciare le gare con coraggio, con le idee chiare per fare il massimo contro ogni avversario. Proveremo a vincere".
In conferenza stampa, Cuesta dribbla con esperienza chi domanda se firmerebbe per un pareggio e inserisce la Juve tra le pretendenti allo scudetto: "È una squadra competitiva e organizzata. Con Tudor sono cresciuti e sono in evoluzione. Sarà una partita molto difficile contro una squadra che lotterà per la vittoria del campionato".
Commenti (0)