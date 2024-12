Napoli, Conte: "Le cadute devono rinforzarci. Neres? Non ho ancora deciso"

Chiamatela talismano, chiamatela anche solo pensiero felice... Udine per il Napoli è una città che non verrà mai dimenticata. 4 maggio 2023, scena dell’ultimo atto dello storico terzo scudetto targato Luciano Spalletti, al gol di Osimhen la città esplode per festeggiare il tricolore.

Oggi la trasferta in Friuli cade quando mancano 4 partite per completare il girone d’andata. Il Napoli insegue l'Atalanta capolista a 2 punti di distanza, per questo gli uomini di Conte, reduci da due ko consecutivi contro la Lazio, non possono concedersi ulteriori passi falsi. L'imperativo è vincere, anche se l’assenza di Kvaratskhelia - infortunato al ginocchio - rischia di pesare: "Neres al suo posto? Non ho ancora deciso chi deve scendere in campo - ha detto il tecnico nella conferenza della vigilia - Domani vedrete le scelte e che tipo di contributo che darà ognuno. Abbiamo ancora un allenamento domattina in hotel". Poi sulla partita: "La mentalità deve continuare a crescere, le cadute devono aiutarci a rinforzare questa mentalità. Domani vedremo, dopo una caduta che risposta avremo".