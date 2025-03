Serie A, Napoli-Milan 2-1: Politano-Lukaku, risposta immediata all'Inter

E al Napoli bastano 62 secondi per far male al Milan: Di Lorenzo lancia Politano, Theo Hernandez e Pavlovic non si capiscono e tardano l'intervento, con l'esterno azzurro che ne approfitta per calciare di sinistro una traiettoria imprendibile per Maignan. Un gol a freddo che scombussola i rossoneri che non riescono subito a reagire, soffrendo in costruzione la compattezza difensiva del Napoli. Il primo squillo della squadra di Conceiçao si fa attendere, con Walker che all'11' sfonda a destra per crossare in mezzo, ma Abraham sul primo palo non riesce a concludere bene. Solo una piccola parentesi per il Milan che al 15' rischia di capitolare un'altra volta, con Politano che da destra mette palla al centro dove Lukaku non riesce arrivare per la chiusura provvidenziale di Gabbia. Appuntamento però solo rimandato per il belga che al 19' regala il raddoppio agli azzurri: Walker e Pulisic non riescono a uscire bene palla al piede, Buongiorno anticipa e cede a Gilmour che vede Lukaku che si infila tra Gabbia e Pavlovic presentandosi a tu per tu con Maignan che non ha scampo. Rossoneri completamente in balia degli azzurri che ogni volta che si affacciano in avanti sono pericolosi, come al 32' quando Politano taglia il campo da destra a sinistra per Neres, ma il brasiliano sceglie la giocata più complicata con una conclusione al volo che termina ampiamente larga. Milan che gioca invece a "palla fai tu", con azioni sterili e senza sbocchi tra passaggi errati e lanci nella terra di nessuno. Ma quando la giocata è ragionata, è il Napoli ad alzare il muro, col centrocampo dei partenopei che scherma le giocate e la difesa che non si fa trovare impreparata. Pur di trovare la porta i rossoneri si affidano alle conclusioni da fuori, con Fofana che dalla distanza viene chiuso in angolo. Nel finale della prima frazione è Reijnders a provarci, con una punizione battuta velocemente che però si infrange sulla barriera e non riesce a smuovere il risultato dal 2-0 per il Napoli.