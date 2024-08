Napoli, Conte: "Chiedo scusa, prestazione inaccettabile. Vedo un problema grave"

QUI NAPOLI

L'allenatore degli azzurri: "Serve tempo, sono a disposizione del club. Il problema va risolto a monte"

Chiara l'analisi di Conte a Sky: "A preoccupare è vedere come siamo crollati nella ripresa. Dal mercato ne possono arrivare quanti ne vuole il club ma il problema va risolto a monte. Non parlo mai a caso. Osimhen? C'è da chiedere al club in merito all'esclusione: lui in ritiro si è allenato bene fin dall'inizio. Aldilà dei singoli calciatori bisogna avere un atteggiamento diverso, con più personalità. Nella difficoltà i ragazzi fanno fatica: questa cosa è grave e non si sistema in breve tempo".

IN CONFERENZA STAMPA: "IL MIO CUORE SANGUINA"

"C’è da vergognarsi, e mi devo vergognare io che sono l'allenatore. Pochissime volte mi è successa in carriera questo tipo di situazione, sia da calciatore che da tecnico. Ho accettato con entusiasmo e voglia di venire ad allenare questa piazza, che merita rispetto. Aver fatto questo tipo di prestazione mi rende molto triste". Così Conte in conferenza stampa: "Chi mi conosce sa che oggi il mio cuore sanguina, e mi auguro che qualche sanguinamento ce l'abbia anche qualcun altro a livello di calciatori, significa che allora siamo sulla buona strada. Se la sconfitta di oggi viene catalogata e domani si ride e si scherza come prima significa che non sto trasmettendo i concetti giusti o che c’è un malato talmente grave che ha bisogno di tanto tempo".

