Napoli, confronto Conte-giocatori dopo Genova

In un secondo tempo così preoccupante si salva soltanto Meret. Il portiere è il salva Napoli, ma c'è ancora da lavorare per il suo rinnovo di contratto. Tra le parti come confermato dal direttore sportivo Manna c'è fiducia e la volontà di proseguire insieme. Che cosa allora sta bloccando l'operazione? Il primo ostacolo è relativo alla durata del contratto: l'entourage di Meret e il portiere chiedono un biennale sino al 2027. Il club, che ragiona su questa proposta, valuta anche l'anno di opzione per spalmare l'ingaggio. E questo è il secondo nodo, il numero uno guadagna due milioni a stagione e chiede un riconoscimento economico. Il rischio è che il Napoli possa perdere Meret a costo zero visto che il suo contratto scade a giugno 2025, C'è da trovare un punto d'incontro.