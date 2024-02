Napoli, col Barcellona tornano Osimhen e 4-3-3

VERSO NAPOLI-BARCELLONA

Debutto di fuoco per Calzona sulla panchina degli azzurri, al Maradona arriva il Barcellona per gli ottavi di Champions

Debutto di fuoco per Francesco Calzona. Dopo il secondo cambio sulla panchina del Napoli, il ct della Slovacchia è pronto a esordire in azzurro nell'andata degli ottavi di Champions, la gara più difficile ma anche la possibile gara della svolta nella fin qui deludente stagione dei campioni d'Italia (che nutrono ancora la speranza di qualificarsi per il Mondiale per Club): "Ho detto ai giocatori che non abbiamo scuse, dobbiamo migliorare la nostra posizione. Il Barcellona è una squadra forte, una delle più forti d'Europa. Chiaramente non abbiamo paura perché siamo il Napoli, però nessuno può nascondere che loro hanno grandissimi giocatori e un allenatore top”.

Per provare a battere i catalani l'ex vice di Sarri e Spalletti torna al 4-3-3 che ha portato al tricolore e soprattutto ritrova Osimhen, con il nigeriano davanti i blaugrana fanno certamente meno paura. Il tridente verrà completato da Politano e Kvara, mentre nel ruolo di mezzala ci sarà uno fra Traorè e Cajuste vista l’assenza di Zielinski in lista Champions.

Se il Napoli è in un momento difficile, anche il Barcellona che arriva al Maradona non vive un momento facile, reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di campionato ma terzo e lontanissimo dal Real capolista. Xavi recupera Sergi Roberto e Joao Felix per la panchina e conferma Yamal e Pedri dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Attenzione anche ai cartellini: dalla parte del Napoli non ci sono diffidati, dall'altra invece rischiano Araujo, Sergi Roberto, Ferran Torres e Joao Felix. Il ritorno è in calendario martedì 12 marzo a campi invertiti in Spagna.

