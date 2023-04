Napoli, ci siamo: lo scudetto può arrivare già domenica

Ci siamo, ora per il Napoli lo scudetto è a un passo. In città è già iniziata la festa dopo la vittoria contro la Juventus e domenica prossima potrebbe arrivare anche la certezza aritmetica del trionfo. Gli uomini di Spalletti sono chiamati a vincere contro la Salernitana sabato alle 15 al Maradona e poi si metteranno comodi davanti alla tv in attesa di Inter-Lazio. Se a San Siro (alle 12:30) i biancocelesti non dovessero vincere il terzo titolo dei partenopei diventerebbe ufficiale.