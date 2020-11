Napoli, che sollievo: nessuna frattura al polso per Osimhen

PAURA SCONGIURATA

Dopo lo stop nella sfida contro la Sierra Leone si temeva una frattura al polso per Victor Osimhen. Fortunatamente per l'attaccante e per il Napoli i primi accertamenti hanno evidenziato solo una forte contusione al braccio e le articolazioni non presentano particolari traumi. Si temeva anche per un infortunio alla spalla, anch'esso scongiurato in seguito agli esami effettuati dai quali è emersa una semplice lussazione. Per il nigeriano, salvo riscontri negativi della risonanza magnetica, si prevede un recupero in tempi brevi.

L'allenatore del Napoli Rino Gattuso è stato tra primi a essere confortato sulle condizioni del suo attaccante, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport. I fastidi riportati alla spalla derivano sia dalla botta subita che da un vecchio infortunio, una condizione che non sembra poter preoccupare, anche se per maggior sicurezza occorrerà attendere l'esito dell'imminente risonanza.

La nazionale nigeriana spera di poterlo recuperare addirittura per la sfida di martedì 17, nuovamente contro la Sierra Leone, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa. Dal canto suo Osimhen ha più volte rassicurato non solo Gattuso, ma anche parenti e amici: "Sto bene, non preoccupatevi".