Napoli, arriva una maxi offerta dal Messico per acquistare il club

SECONDO MILANO FINANZA

Pronto quasi un miliardo di euro, ma AdL non pare intenzionato ad accettare: prima vuole vincere lo scudetto

Il Napoli vola in campionato, vola in Champions League e anche per questo la su appetibilità sul mercato delle società è in piena ascesa. Tanto che, secondo Milano Finanza, il club di Aurelio de Laurentiis sarebbe finito nel mirino di un non precisato investitore messicano. Che, anticipando la concorrenza di alcuni fondi Usa di cui si è parlato in passato, sarebbe pronto a mettere sul piatto qualcosa come quasi un miliardo di euro, nonostante un bilancio (quello 2021) in rosso per 58 milioni di euro e ricavi fermi a quota 228 milioni.



Vedi anche napoli Napoli, Insigne in visita a Castel Volturno Al momento, però, il presidente azzurro non pare interessato a prendere in considerazione offerte di acquisto dopo che in estate, come lui stesso aveva svelato, aveva detto no a 2,5 miliardi di euro per cedere tutto il suo impero, non solo calcistico. Magari vorrà godersi il suo possibile primo scudetto e poi eventualmente lasciare in gloria. Sta di fatto che il "marchio Napoli" sta vivendo un 2022 da sogno, con la speranza che il nuovo anno lo trasformi in realtà.

Intanto, la squadra è partita per la tournée in Turchia, dove si terrà in forma in vista della ripresa del campionato.