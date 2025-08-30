Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
parti al lavoro

Napoli, caso Geolier: possibile il ritorno di Decibel Bellini come speaker

Dopo l'addio dello storico speaker e il passo indietro della Golden Boys, le parti stanno parlando per trovare una soluzione entro il Cagliari

30 Ago 2025 - 10:39

Stasera allo stadio Maradona si giocherà Napoli-Cagliari e, al momento, non si sa ancora chi sarà lo speaker che curerà la comunicazione della partita. Questo perché, dopo la decisione del club azzurro di cambiare l'organizzazione rinunciando allo storico speaker Daniele "Decibel" Bellini per dare tutto in gestione alla Golden Boys di Geolier, la stessa azienda del rapper si è tirata indietro dopo la forte reazione social dei tifosi che vogliono la permanenza di Bellini. La stessa Golden Boys aveva sondato la possibilità di un ritorno del DJ/producer ma, dopo il no del Napoli, aveva confermato lo scioglimento della partnership.

Al momento, dunque, lo speaker designato per la seconda giornata di Serie A è Timo Suarez, presentatore televisivo e conduttore radiofonico, scelto dalla società partenopea per il nuovo corso e che non a caso ieri ha fatto le prove in vista del suo debutto al Maradona. Ma, spiega Il Mattino, la vicenda è tutt'altro che chiusa, dato Golden Boys e Napoli nelle scorse ore si sono confrontati per trovare un accordo e le parti continuano a essere al lavoro, tanto che la sensazione è che, alle 20.45, Decibel sarà al suo posto.

Intanto nelle scorse ore Bellini era alla presentazione della Nocerina, dove ha rilasciato queste parole che sapevano di addio al Napoli: "Sono molto contento di essere qui, non c'era serata migliore per essere con voi. Spero di venire a fare la 'voce' qui". Ma il suo destino potrebbe tornare a essere azzurro molto velocemente, forse già da stasera.

Leggi anche
Rasmus Hojlund

Napoli-Hojlund, c'è l'accordo totale: affare da 51 milioni con lo United

napoli
geolier
decibel
bellini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:07
Sorteggio Champions 2026

Sorteggio Champions 2026

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

01:53
DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

01:30
DICH DE ZERBI SU RABIOT DICH

De Zerbi su Rabiot: "Mai detto che deve cambiare agente, il suo entourage non è un problema mio"

01:24
DICH GILA

Gilardino: "Gasperini un maestro, della Roma temo la sua ferocità"

02:06
DICH CONTE PRE CAGLIARI

Conte: "Contro il Cagliari ricordando quel pomeriggio di festa..."

01:27
"Osservati" da Gattuso

"Osservati" da Gattuso

01:15
C'è Cremonese-Sassuolo

C'è Cremonese-Sassuolo

00:34
Le parole di Pioli

Le parole di Pioli

01:32
Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

01:25
David già corre forte

David già corre forte

01:31
Inter, attacco giovane

Inter, attacco giovane

01:18
Nkunku per il Milan

Nkunku per il Milan

01:30
Milan stasera a Lecce

Milan stasera a Lecce

01:37
Il Maradona s'infiamma

Il Maradona s'infiamma

02:07
Sorteggio Champions 2026

Sorteggio Champions 2026

I più visti di Napoli

Geolier

Geolier rinuncia all'accordo col Napoli: "Rifiutato il reintegro di Bellini come speaker"

Obiettivo Mondiale per club: De Laurentiis sogna il Napoli nell'edizione del 2029

Napoli, Conte: "In Champions con umiltà, impariamo dai maestri per poi superarli"

Conte: "Sarà un campionato equilibrato, non è una sfida tra me e Allegri"

Kevin De Bruyne

De Bruyne: "Tra scudetto e Champions scelgo... Vi spiego le differenze tra Conte e Pep"

Matteo Politano

Gattuso osserva il Napoli e richiama Politano. Buongiorno verso l'esclusione

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:17
Camarda perde la memoria in campo: esami negativi in ospedale
23:45
Milan, Modric: "Contento dell'ambiente, importante vincere partite così"
23:21
Di Francesco: "Camarda ha preso una botta in testa, non ricordava l'ultima azione"
23:06
Loftus-Cheek e Pulisic: "Riscattata la sconfitta alla prima giornata"
22:04
Lazio, Cancellieri: "Dopo Como c'è voglia di riscatto"