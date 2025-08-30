Napoli, caso Geolier: possibile il ritorno di Decibel Bellini come speaker

Al momento, dunque, lo speaker designato per la seconda giornata di Serie A è Timo Suarez, presentatore televisivo e conduttore radiofonico, scelto dalla società partenopea per il nuovo corso e che non a caso ieri ha fatto le prove in vista del suo debutto al Maradona. Ma, spiega Il Mattino, la vicenda è tutt'altro che chiusa, dato Golden Boys e Napoli nelle scorse ore si sono confrontati per trovare un accordo e le parti continuano a essere al lavoro, tanto che la sensazione è che, alle 20.45, Decibel sarà al suo posto.