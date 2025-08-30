Napoli, caso Geolier: possibile il ritorno di Decibel Bellini come speaker

Dopo l'addio dello storico speaker e il passo indietro della Golden Boys, le parti stanno parlando per trovare una soluzione entro il Cagliari
Stasera allo stadio Maradona si giocherà Napoli-Cagliari e, al momento, non si sa ancora chi sarà lo speaker che curerà la comunicazione della partita. Questo perché, dopo la decisione del club azzurro di cambiare l'organizzazione rinunciando allo storico speaker Daniele "Decibel" Bellini per dare tutto in gestione alla Golden Boys di Geolier, la stessa azienda del rapper si è tirata indietro dopo la forte reazione social dei tifosi che vogliono la permanenza di Bellini. La stessa Golden Boys aveva sondato la possibilità di un ritorno del DJ/producer ma, dopo il no del Napoli, aveva confermato lo scioglimento della partnership.
Al momento, dunque, lo speaker designato per la seconda giornata di Serie A è Timo Suarez, presentatore televisivo e conduttore radiofonico, scelto dalla società partenopea per il nuovo corso e che non a caso ieri ha fatto le prove in vista del suo debutto al Maradona. Ma, spiega Il Mattino, la vicenda è tutt'altro che chiusa, dato Golden Boys e Napoli nelle scorse ore si sono confrontati per trovare un accordo e le parti continuano a essere al lavoro, tanto che la sensazione è che, alle 20.45, Decibel sarà al suo posto.
Intanto nelle scorse ore Bellini era alla presentazione della Nocerina, dove ha rilasciato queste parole che sapevano di addio al Napoli: "Sono molto contento di essere qui, non c'era serata migliore per essere con voi. Spero di venire a fare la 'voce' qui". Ma il suo destino potrebbe tornare a essere azzurro molto velocemente, forse già da stasera.
