Napoli-Hojlund, c'è l'accordo totale: affare da 51 milioni con lo United

Dopo settimane di tira e molla, di trattative, contatti, accostamenti ad altre squadre, è finalmente deciso il futuro di Hojlund: Napoli e Manchester United hanno infatti trovato l'accordo totale per l'attaccante danese, che torna quindi in Serie A dopo aver già vestito la maglia dell'Atalanta. Ai Red Devils 6 milioni di euro di bonus e obbligo di riscatto a 45 milioni in caso di qualificazione dei partenopei alla prossima Champions League. Per gli inglesi, anche prevista una percentuale del 5% sulla futura rivendita.