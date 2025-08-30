Logo SportMediaset
TRATTATIVA CHIUSA

Napoli-Hojlund, c'è l'accordo totale: affare da 51 milioni con lo United

Partenopei, Red Devils e giocatore hanno chiuso la trattativa: l'attaccante ex Atalanta arriverà in Italia nelle prossime ore per visite mediche e firma

30 Ago 2025 - 09:02

Dopo settimane di tira e molla, di trattative, contatti, accostamenti ad altre squadre, è finalmente deciso il futuro di Hojlund: Napoli e Manchester United hanno infatti trovato l'accordo totale per l'attaccante danese, che torna quindi in Serie A dopo aver già vestito la maglia dell'Atalanta. Ai Red Devils 6 milioni di euro di bonus e obbligo di riscatto a 45 milioni in caso di qualificazione dei partenopei alla prossima Champions League. Per gli inglesi, anche prevista una percentuale del 5% sulla futura rivendita.

Antonio Conte abbraccia quindi il sostituto di Romelu Lukaku, infortunatosi al muscolo della coscia sinistra e fuori almeno per i prossimi tre mesi. Rasmus Hojlund, 22enne attaccante danese, ha già calcato i campi del nostro campionato nella stagione 2022/2023 all'Atalanta: 9 gol in 32 presenze in Serie A, poi il passaggio al Manchester United per la maxi-cifra di 70 milioni di euro + bonus.

A Old Trafford, dopo una buona prima stagione con 17 gol totali tra campionato e coppe, una seconda annata in chiaroscuro (12 reti) e un rapporto con il nuovo tecnico Amorim mai sbocciato. Ora una nuova avventura alla corte di Conte e del Napoli, che ha superato l'offerta del Lipsia, inseritosi all'ultimo nella trattativa: ma la preferenza del danese sulla destinazione italiana ha prevalso.

