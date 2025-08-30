Fiorentina, Pioli: "Troveremo un Torino ferito, dobbiamo cercare imporre nostro gioco"

"Abbiamo cercato di arrivare a inizio campionato con una buona condizione. C'è qualche giocatore che ha giocato di più e le scelte che farò saranno fatte anche in base alla condizione dei miei giocatori. Davanti abbiamo una squadra che vuole rifarsi e sarà spinta dai suoi tifosi". Così Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro il Torino, ai microfoni ufficiali del club. "Il Torino è una buona squadra, ha perso pesantemente lunedì ma l'Inter ha giocato una gara di una qualità incredibile. Non è una banalità dire che ogni partita è una storia a sè. Loro sono fisici, verticali e aggressivi. Dovremo cercare di imporre il nostro gioco. La squadra sta bene. Il passaggio in Conference ci ha dato la giusta serenità e la vittoria ci ha ridato le energie necessarie. Oggi abbiamo fatto l'ultimo allenamento e domani vedremo", ha aggiunto.