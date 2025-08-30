Baroni: "Serve un altro Torino, noi in debito con tifosi"

"Il 5-0 di San Siro non va metabolizzato, ma ricordato: contro la Fiorentina servirà un altro tipo di partita, ci dovrà essere un altro Toro": così il tecnico dei granata, Marco Baroni, alla vigilia della sfida contro i viola che arriva dopo la batosta contro l'Inter. "Siamo in debito con i tifosi - aggiunge in conferenza stampa - ma sono sicuro che anche loro daranno tutto. Ciò che conta è cosa daremo noi in campo: faremo in ogni modo per renderli orgogliosi di noi". E sul mercato: "Abbiamo fatto un'analisi, la società è pronta se ci saranno delle possibilità ma io penso soltanto al campo" conclude Baroni.