Calcio

Baroni: "Serve un altro Torino, noi in debito con tifosi"

30 Ago 2025 - 15:42

"Il 5-0 di San Siro non va metabolizzato, ma ricordato: contro la Fiorentina servirà un altro tipo di partita, ci dovrà essere un altro Toro": così il tecnico dei granata, Marco Baroni, alla vigilia della sfida contro i viola che arriva dopo la batosta contro l'Inter. "Siamo in debito con i tifosi - aggiunge in conferenza stampa - ma sono sicuro che anche loro daranno tutto. Ciò che conta è cosa daremo noi in campo: faremo in ogni modo per renderli orgogliosi di noi". E sul mercato: "Abbiamo fatto un'analisi, la società è pronta se ci saranno delle possibilità ma io penso soltanto al campo" conclude Baroni.

01:53
DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

03:05
DICH PIOLI PRE TORINO DICH

Fiorentina, Pioli: "Torino avversario determinato, ma vogliamo vincere"

00:54
DICH CHIVU SU CALHA DICH

Chivu: "Calha giocatore importante, è tornato motivato"

00:55
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Il posto si conquista in allenamento. E' la meritocrazia"

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

01:15
È un Como tutto "paz"

È un Como tutto "paz"

01:51
Gasp, stoccata a Sancho

Gasp, stoccata a Sancho

01:59
Conte non vuole Cali

Conte non vuole Cali

01:18
Cagliari a casa Maradona

Cagliari a casa Maradona

01:14
Gattuso verso il debutto

Gattuso verso il debutto: le convocazioni "Mondiali"

01:15
Domani Inter-Udinese

Domani Inter-Udinese: le scelte di Chivu

01:37
Tudor, dal Genoa al Genoa

Tudor dal Genoa al Genoa: un amarcord di 5 mesi

01:44
La svolta secondo Allegri

La svolta secondo Allegri: "Umiltà e attenzione"

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

01:53
DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

17:37
Verratti a Pescara per seguire la squadra
16:58
Fiorentina, Pioli: "Troveremo un Torino ferito, dobbiamo cercare imporre nostro gioco"
16:56
Pioli sulla Conference League: "Sorteggio ostico ma noi siamo la Fiorentina"
16:35
Nottingham Forest, Savona: "Molto emozionato, darò tutto me stesso"
15:42
Baroni: "Serve un altro Torino, noi in debito con tifosi"