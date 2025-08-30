Logo SportMediaset
Calcio

Lazio, Sarri: "Vogliamo riscatto, a Como abbiamo avuto numeri da Serie C"

30 Ago 2025 - 15:41
Maurizio Sarri © IPA

Maurizio Sarri © IPA

"La preparazione è stata normale, abbiamo lavorato di forza e per reparti. La voglia di riscatto deve essere forte, non vinciamo in casa da 6 mesi, deve essere enorme la voglia di dare una gioia ai tifosi". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona.

"Contro il Como la prestazione è stata brutta a livello individuale e collettivo, va colpevolizzato l'atteggiamento nel collettivo. Non c'è uno più colpevole di altri, non sarà una discriminante. Mi fa piacere tornare all'Olimpico, quello che dobbiamo sentire è voler dare una gioia ai tifosi. Quello va oltre", ha aggiunto.

"La mia esperienza alla Lazio non è mai stata di grande palleggio, quando parlo di come giocare non dico del modulo ma di come si sviluppa il gioco. Io a Como già nel primo tempo aveva capito che potessimo far male solo attaccando la profondità. A Como abbiamo avuto numeri che sono da Serie C sotto tutti i punti di vista: il 66% dei passaggi riusciti per esempio. Questo come paradosso mi dà pure fiducia, non possono essere i numeri nostri. Abbiamo perso per l'atteggiamento, volevamo pressare ma con disordine. Detto che il Como forse ora può esserci superiore. Noi siamo rimasti a metà strada, il palleggio degli avversari così è stato esaltato", ha sottolineato Sarri. 

17:37
Verratti a Pescara per seguire la squadra
16:58
Fiorentina, Pioli: "Troveremo un Torino ferito, dobbiamo cercare imporre nostro gioco"
16:56
Pioli sulla Conference League: "Sorteggio ostico ma noi siamo la Fiorentina"
16:35
Nottingham Forest, Savona: "Molto emozionato, darò tutto me stesso"
15:42
Baroni: "Serve un altro Torino, noi in debito con tifosi"