Lazio, Sarri: "Vogliamo riscatto, a Como abbiamo avuto numeri da Serie C"

"La mia esperienza alla Lazio non è mai stata di grande palleggio, quando parlo di come giocare non dico del modulo ma di come si sviluppa il gioco. Io a Como già nel primo tempo aveva capito che potessimo far male solo attaccando la profondità. A Como abbiamo avuto numeri che sono da Serie C sotto tutti i punti di vista: il 66% dei passaggi riusciti per esempio. Questo come paradosso mi dà pure fiducia, non possono essere i numeri nostri. Abbiamo perso per l'atteggiamento, volevamo pressare ma con disordine. Detto che il Como forse ora può esserci superiore. Noi siamo rimasti a metà strada, il palleggio degli avversari così è stato esaltato", ha sottolineato Sarri.