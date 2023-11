Napoli, bilancio da record nell'anno del tricolore: utile di 80 milioni

Numeri da record per il bilancio del Napoli nell'anno dello scudetto. Come riportato da Calcio e Finanza il club partenopeo ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un utile netto pari a 79,7 milioni di euro, in totale controtendenza rispetto al rosso di 51,9 milioni fatto segnare al 30 giugno 2022: è il miglior risultato della gestione De Laurentiis (il record precedente erano i 66,6 milioni di utile del 2016/17). Il fatturato è stato pari a 359,2 milioni di euro (contro i 175,9 milioni della passata stagione), mentre i costi sono rimasti sostanzialmente in linea passando da 241,1 a 242,5 milioni di euro.