Napoli, incontro tra squadra e De Laurentiis

SERIE A

Il pareggio a Liverpool ha riportato un po' di serenità a Napoli, come dimostrato dal tweet di Aurelio De Laurentiis dopo la partita. Ma il caso dell'ammutinamento post-Salisburgo rimane apertissimo, è anzi all'ordine del giorno in casa azzurra: intorno all'ora di pranzo c'è stato un incontro tra la squadra e il presidente, primo vero confronto dopo settimane di silenzi, ipotesi e risultati non all'altezza. Rivolta Napoli, tutte le multe dei giocatori Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Il Napoli avrebbe deciso l'ammontare delle singole multe per ogni giocatore coinvolto nell'ammutinamento post Salisburgo. Si salva solo Malcuit, assente al momento della "rivolta". Cifre della Gazzetta dello Sport.





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno poco prima delle 13, subito dopo la fine dell'allenamento mattutino, per lasciare il centro sportivo circa un'ora dopo. A stretto giro di posta anche i giocatori sono andati via (tranne Malcuit, che se n'è andato prima: era l'unico a non essere presente al momento della rivolta Champions, poiché infortunato).

Le diplomazie sono da giorni al lavoro per ricucire le distanze tra le parti e qualche paletto sembra già emerso: le multe rimarranno ma potrebbero essere meno pesanti del previsto. La sanzione non è in discussione perché De Laurentiis non transige su principi e regolamenti societari, i giocatori sono rassegnati a pagare ma la speranza è che il totale non ammonti a quei 2,5 milioni di euro lordi ventilati nelle scorse settimane (e che attendono ancora l'ok del Collegio Arbitrale).

Uno "sconto" sulla multa è dunque l'obiettivo della squadra anche se, sotto sotto, si punta ad evitare una paura ancora più grande: l'eventuale risarcimento per danni d'immagine che porterebbe le cifre a lievitare in modo sensibile. È qui che si vedrà se e se i giocatori si dimostreranno realmente pentiti, è qui che si vedrà se il Napoli potrà finalmente lasciarsi le polemiche alle spalle e riprendere in mano una stagione iniziata malino ma che può avere ancora tanto da dire.