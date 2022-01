Napoli, anche Zielinski positivo al Covid: contro la Juve in campo da "isolato"

Contro la Juventus sembrava non dovesse esserci, sicuramente non sarà in campo contro la Sampdoria. Piotr Zielinski è risultato positivo al Covid dopo l'ultimo giro di tamponi del Napoli ed è quindi stato isolato dal resto del gruppo. Il polacco era uno dei tre giocatori isolati dall'Asl-2 di Napoli come contatto diretto di un positivo. Nonostante l'isolamento la società campana li ha schierati contro la Juventus. Ora la positività.