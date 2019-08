Napoli, Ancelotti: "Prestazione negativa, deluso anche con un pareggio"

QUI NAPOLI

"La partita sarebbe potuta finire con qualsiasi risultato. Ma la prestazione del Napoli non è stata sufficiente”. C'è rammarico nelle parole di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta contro la Juve. "Questa sera abbiamo perso una buona occasione - ha proseguito - La squadra ha iniziato a giocare dopo un’ora, quando la partita era già persa. Sarei stato deluso anche se avessimo pareggiato. Sette gol subiti in due gare? Problema collettivo", Serie A, Juventus-Napoli 4-3: le foto del match afp

"Sul 2-0 loro agivano in contropiede, ma l'abbiamo raddrizzata - ha proseguito Ancelotti - Ho messo giocatori freschi e inserito Lozano per dare più peso in avanti. Abbiamo dato alla Juve l'occasione di pressarci e prendere fiducia. Matuidi ha fatto un lavoro straordinario ma lasciava a Fabian spazi che non siamo riusciti a sfruttare. I gol sono nati su difesa piazzata, vedi quelli di Ronaldo e Higuain. Juve cresciuta in breve tempo? Ha qualità e carattere, non mi sorprende. Riesce a dare sempre il 100% nelle grandi sfide. Noi possiamo competere, ma abbiamo perso un'occasione cominciando a giocare quando la partita era già persa. La prima ora di gioco ci lascia l'amaro in bocca". Sull'errore di Koulibaly: "Con la sosta avrà il tempo di ritrovare la condizione migliore".