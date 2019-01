Napoli, Ancelotti esalta i suoi: "Qui non ci sono titolari"

20/01/2019

"Ci sono stati anche momenti di difficoltà che potevamo gestire meglio, ma abbiamo mostrato grande qualità - ha aggiunto Ancelotti - Il Napoli ha tanta qualità, ultimamente ho spesso detto che si può fare di più e ho ragione, stasera l'abbiamo dimostrato".



Stasera i grandi protagonisti del match sono stati Milik e Fabian Ruiz. "Milik è Milik, può migliorare solo con la continuità che ha in questo momento. E' stato fermo per un po', era inevitabile aspettarlo un po', ora il suo rendimento è di altissimo livello. Soprattutto a livello fisico abbiamo fatto lavori di reattività per lui, per dargli forza nelle gambe. Quando un giocatore resta fuori due anni è normale che all'inizio non trovi i tempi d'attacco, serviva solo tempo e pazienza. Fabian ha giocato molto sul centrosinistra, mentre nelle ultime partite l'ho schierato centrale. Vede bene il gioco, non ha preoccupazione quand'è sotto pressione. Ma soprattutto si inserisce velocemente e crea superiorità. E' veramente un grande grande centrocampista, moderno".



Finalmente si è sbloccato anche Callejon, sempre prezioso al di là dei gol. "La nuova posizione limita un po' il suo inserimento, a cui era abituato nel 4-3-3. Ora gioca un po' più aperto, lo facciamo sia con lui che col terzino sinistro per sfruttare l'ampiezza del campo. Oggi c'erano Mertens e Zielinski. Non può attaccare lo spazio dietro l'esterno. Ma al di là dei gol fatti rimane un giocatore molto bravo e tatticamente utile".



La Juve, almeno per una notte, è a -6. "Non ci poniamo obiettivi a lungo termine. Ora pensiamo al Milan, siamo con la testa lì. Vedremo cosa accadrà".