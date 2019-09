Napoli, Ancelotti: "Dispiaciuti per il risultato, abbiamo creato tanto"

IL POST GARA

"Siamo molto dispiaciuti per una partita ben giocata e per il risultato. Abbiamo creato tanto, abbiamo colpito due pali". L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, è rammaricato dopo la sconfitta contro il Cagliari al San Paolo arrivata nel finale. "La classifica piange - ha proseguito - ma non sono preoccupato. Il rosso a Koulibaly? E' abbastanza paradossale avere visto tutti questi cartellini per noi quando la squadra tosta non eravamo noi". Ancelotti: "Dispiaciuti per il risultato"

"Nel primo tempo il Cagliari si è difeso, noi abbiamo avuto due occasioni importanti - ha proseguito Ancelotti - Anche nel primo tempo abbiamo attaccato, con più equilibrio e senza la supremazia della ripresa, ma abbiamo attaccato. Il gol subito? Sminuire la prestazione per un errore della linea no. Il Napoli ha fatto un'ottima partita. Si poteva fare meglio, come sempre. Ma bisogna stare attenti a giudicare le prestazioni dai risultati, io questo non lo faccio, non ci sto. Se la classifica mi preoccupa? Visto che volete trovare la critica per forza, dico che sì, la classifica piange, quindi stasera piangeremo tutti... Non mi preoccupa, assolutamente no".

