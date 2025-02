Napoli, altra occasione mancata: le seconde linee steccano, Conte rallenta il passo

Mossa disperata che non ha modificato né l'inerzia della gara, né complicato i piani di Runjaic, attento a intasare le corsie e a sfruttare al meglio la fisicità dei suoi giocatori nei duelli in ogni zona del campo per trasformare la partita in tante mini-battaglie capaci di disinnescare la spinta, la qualità e l'organizzazione azzurra. Tattica che da una parte ha evidenziato le difficoltà a fare la differenza di chi è entrato nelle fila azzurre e dall'altra ha strappato qualche sorriso in casa Inter. Per l'obiettivo scudetto al Napoli serve la sua top 11, più cattiveria e un'altra intensità.