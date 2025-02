Serie A, Napoli-Udinese 1-1: Ekkelenkamp risponde a McTominay

LE STATISTICHE

Il Napoli ha collezionato 55 punti in 24 incontri in questo campionato e solo tre volte ha fatto meglio nell’era dei tre punti a vittoria a questo punto di un singolo torneo di Serie A: 56 nel 2015/16, 63 nel 1017/18 e 65 nel 2022/23.

Il Napoli ha segnato nelle ultime 21 partite di Serie A contro l’Udinese, striscia più lunga di match con almeno una rete all’attivo contro una singola avversaria nella sua storia nel massimo torneo.

L’Udinese ha evitato la sconfitta in trasferta contro il Napoli in Serie A per la prima volta dal dicembre 2013 (3-3 in quel caso, con Francesco Guidolin in panchina), interrompendo una striscia di 10 ko consecutivi al Maradona nel torneo.

Il Napoli ha pareggiato due partite consecutive in Serie A per la prima volta dalle ultime due giornate della passata stagione, con Francesco Calzona allenatore.

Scott McTominay è l'unico giocatore del Napoli ad aver segnato almeno un gol sia di testa, sia di destro sia di sinistro in questo campionato e più in generale l'unico centrocampista della Serie A 2024/25 ad esserci riuscito.

Tra i centrocampisti solamente Tijjani Reijnders e Mattia Zaccagni (sette ciascuno) hanno segnato più gol di Scott McTominay in questa Serie A (sei, come Christian Pulisic).

Scott McTominay ha preso parte a otto gol in questa stagione in campionato (sei reti e due assist), record di partecipazioni attive a una rete per lo scozzese in una singola stagione nei cinque principali campionati europei al pari del 2023/24 (anche allora otto - sette gol e un passaggio vincente con il Manchester United).

Jurgen Ekkelenkamp è tornato a segnare una rete in campionato per la prima volta dal 21 gennaio 2024 (vs Charleroi in Jupiler League con la maglia del Royal Antwerp), esattamente a 385 giorni dall'ultima volta.

Jurgen Ekkelenkamp ha preso parte a tre reti in questa Serie A (un gol e due assist), eguagliando il suo totale di partecipazioni registrato in carriera in un singolo torneo nei cinque principali campionati europei (tre anche con l'Hertha Berlino nel 2021/22).

Matteo Politano è l'unico giocatore italiano ad aver servito più di un assist (due in questo campionato) in ciascuna delle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16 in avanti).

Napoli e Udinese hanno pareggiato almeno tre incontri di fila in Serie A nel girone di ritorno per la terza volta nella loro storia, dopo i periodi compresi tra il maggio 1959 e il marzo 1980 (quattro) e tra il marzo 2012 e l’aprile 2014 (tre).