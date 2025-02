Serie A, Roma-Napoli 1-1: Conte resta a portata dell'Inter

• Il Napoli ha raccolto 54 punti dopo le prime 23 gare stagionali di Serie A (17V, 3N, 3P): nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo nel 2017/18 (60) e nel 2022/23 (62) i partenopei avevano fatto meglio dopo lo stesso numero di match nella competizione.

• Nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21) la Roma è la squadra che ha segnato più gol dal 90' in avanti nel massimo torneo: 28.

• Prima di oggi (vs Roma) l’ultima rete messa a segno in trasferta da Leonardo Spinazzola in Serie A risaliva al 28 febbraio 2023 (vs Cremonese con la maglia giallorossa).

• Secondo assist in carriera per Juan Jesus in Serie A – il primo a partire dal 3 aprile 2013 contro la Sampdoria con la maglia dell’Inter.

• Prima rete per Angeliño in 39 presenze in Serie A – la prima nei Big-5 campionati europei a partire dal 5 marzo 2022 contro il Friburgo con il Lipsia.

• La Roma ha concesso almeno un gol per tre primi tempi consecutivi in Serie A (vs Genoa, Udinese e Napoli) per la prima volta dal periodo tra giugno-settembre 2023 (striscia di quattro in quel caso).

• La Roma è rimasta imbattuta per sette gare di fila in Serie A (4V, 3N) per la prima volta dal periodo tra febbraio-aprile 2024 (sette anche in quel caso – 5V, 2N).

• Il Napoli è la formazione che ha realizzato più reti nei primi 30’ di gioco in trasferta in questo campionato: otto, segue l’Inter con sette.

• Con il pareggio odierno (1-1 vs Roma), il Napoli ha interrotto una striscia di sette successi consecutivi nel massimo campionato.

• La Roma è rimasta imbattuta per due gare casalinghe di fila contro il Napoli in Serie A (1V, 1N) per la prima volta dal periodo tra aprile 2012 e aprile 2016 (striscia di cinque – 4V, 1N).

• Il Napoli ha pareggiato un match in Serie A (1-1 vs Roma) per la prima volta dal novembre scorso (sempre fuori casa e per 1-1 vs Inter).

• Considerando le ultime tre stagioni (dal 2022/23) la Roma è la formazione di Serie A che ha colpito il maggior numero di legni tra tutte le competizioni: 74.

• Triplo traguardo in casa Napoli: Alex Meret ha raggiunto le 150 presenze con la maglia azzurra in Serie A, Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori le 150 totali nel massimo campionato.