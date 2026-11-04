Como da sogno! Douvikas è il capocannoniere della Champions: "Abbiamo tanta fame"

04 Nov 2026 - 23:11
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Kean non c’è, tornerà a fine novembre ha detto il ds Ludi, ma non è un problema per il Como di Fabregas perché Tasos Douvikas segna a ripetizione anche in Europa e con la tripletta segnata questa sera al Lens diventa (clamorosamente) il nuovo capocannoniere della Champions League. Il greco ha segnato sei reti in 4 partite, meglio di Tresoldi (5), Kane, Malen, Mbappé e Haaland (4).

"È un grande onore essere così in alto - ha detto il greco dopo il match - dico grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato in questo. Ma l'importante è aver vinto e ottenuto altri tre punti, vogliamo continuare così. Abbiamo tanta fame. Per me è il primo anno in questa competizione - le parole a Sky - Giochiamo bene, conquistiamo sempre il campo: è la mentalità di Fabregas, attaccare cercando di andare in velocità".

Champions, Lens-Como: le foto della partita

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