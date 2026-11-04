Como da sogno! Douvikas è il capocannoniere della Champions: "Abbiamo tanta fame"

"È un grande onore essere così in alto - ha detto il greco dopo il match - dico grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato in questo. Ma l'importante è aver vinto e ottenuto altri tre punti, vogliamo continuare così. Abbiamo tanta fame. Per me è il primo anno in questa competizione - le parole a Sky - Giochiamo bene, conquistiamo sempre il campo: è la mentalità di Fabregas, attaccare cercando di andare in velocità".