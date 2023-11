Napoli, allarme Zielinski: lascia il ritiro della Polonia, Atalanta a rischio

In casa Napoli suona l'allarme Piotr Zielinski in vista della sfida con l'Atalanta. Il centrocampista azzurro, che era rimasto in panchina per la sfida della sua nazionale contro la Repubblica Ceca, lascia il ritiro della Polonia per una sindrome influenzale con tonsillite che dovrà essere valutata in maniera più approfondita al suo ritorno in Italia. "Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere", si legge nel comunicato diffuso sui social dai profili della Polonia, che parlava di una "angina" che aveva inizialmente fatto pensare a qualcosa di più serio, invece per fortuna del giocatore e del club azzurro Zielinski è soltanto influenzato e pertanto potrebbe essere a disposizione del neo tecnico Walter Mazzarri già alla ripresa del campionato.