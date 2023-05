Napoli al lavoro per la festa di giovedì: maxischermi al Maradona

NÈ di nuovo countdown scudetto per il Napoli. Dopo la beffa di ieri, club e città si stanno preparando per giovedì quando basterà fare un punto contro l'Udinese alla Dacia Arena. Il match è in programma giovedì alle 20:45, ma si va verso l'anticipo alle 18:30 per motivi di ordine pubblico nel capoluogo campano. Aurelio De Laurentiis è in contatto con il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba per gestire al meglio la situazione. Interessato anche il Viminale, nelle prossime ore ci sarà un vertice con tutte le parti in causa. L'idea è quella di installare anche due maxischermi al Maradona per mettere ai tifosi di vedere la squadra di Spalletti impegnata in trasferta: l'ingresso sarebbe però consentito solo a coloro che erano già presenti a vedere la partita contro la Salernitana. .