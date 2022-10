Napoli-Ajax: emessi tre daspo per gli ultras che aggredirono un olandese

CHAMPIONS LEAGUE

Comminati altri due daspo, della durata di un anno, anche per il match Napoli-Torino

Il Questore di Napoli ha comminato tre daspo, compresi tra i cinque e i dieci anni, nei confronti dei tre tifosi napoletani che lo scorso 11 ottobre, prima del match Napoli-Ajax di Champions League disputato al Diego Armando Maradona, avrebbero aggredito in un bar di via dei Tribunali un tifoso olandese. I tre, un 23enne e due 37enni con già precedenti di polizia, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate con l'aggiunta di tutta una serie di provvedimenti che prevedono il divieto per due anni di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento nelle strade in cui si sono svolti i fatti, nonché l'impossibilità di stazionare nelle loro immediate vicinanze.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la vittima avrebbe tentato di rifugiarsi in un bar per sfuggire a un gruppo di tifosi napoletani che la stavano inseguendo. Un vano tentativo di salvarsi: testimoni oculari hanno infatti spiegato che, poco dopo, l'aggredito sarebbe stato raggiunto dai suoi inseguitori, trascinato fuori da alcuni di loro (tra cui i tre uomini indagati) e colpito con calci, pugni e un'arma da taglio.

Ma i casi di violenza prima e/o dopo gare importanti non finiscono qui. Infatti, sono stati emessi altri due daspo della durata di un anno nei confronti di altri due tifosi napoletani (entrambi 25enni) che, in occasione dell'incontro tra il Napoli e il Torino, sono stati denunciati uno per violenza su uno steward e l'altro per scavalcamento. Gli agenti dell'Anticrimine hanno riferito che il primo, dopo aver superato i tornelli d'ingresso all'impianto sportivo, avrebbe colpito uno steward con uno schiaffo; l'altro, invece, poco prima dell'inizio del secondo tempo, avrebbe scavalcato una grata di ferro passando dal gate 11 al 12 e dal settore superiore a quello inferiore della Curva B.