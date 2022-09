Napoli, AdL si gode il primato: "Parlano i fatti, non mi credeva nessuno"

Dopo le contestazioni estive per un mercato che aveva scontentato gran parte dei tifosi, a Napoli l'umore della piazza è completamente svoltato dopo un inizio di stagione esaltante che ha portato gli azzurri al primo posto sia in Italia sia in Champions, con le prestigiose vittorie contro Liverpool e Milan che hanno incendiato l'entusiasmo. E mentre Napoli sogna il suo presidente, Aurelio De LAurentiis, gongola: "Sul Napoli non si parla, parlano i fatti" ha dichiarato in un'intervista a LaPresse rivendicando il buon lavoro fatto in estate.