Napoli: AdL regala al Comune maglia col "23", il numero dello "scemo"

La cifra è quella dell'anno del terzo scudetto azzurro, ma il consigliere Luigi Carbone non l'ha presa bene ed è passato subito all'attacco

© ipp A Napoli sta facendo molto rumore il regalo fatto recapitare da De Laurentiss al Comune in occasione del Natale. Il presidente del club azzurro ha omaggiato l'Amministrazione con un pacco al cui interno è stata inserita anche una maglia del Napoli col numero 23. Ed è proprio questo dettaglio che ha innescato alcune dure reazioni. Nonostante possa essere accostato all'anno del terzo scudetto azzurro, infatti, nella smorfia napoletana il 23 è considerato il "numero dello scemo".

Una singolare coincidenza che, con la delicata vicenda stadio sullo sfondo, ha subito attirato l'attenzione dei napoletani e innescato anche qualche ferma presa di posizione. Come quella del consigliere Luigi Carbone, che ha deciso di far emergere la questione in maniera diretta. "Caro Babbo Natale, per quest'anno vorrei un presidente della mia squadra di calcio un po' più professionale - scrive sui social -. Questa mattina abbiamo trovato un regalo, De Laurentiis ci manda la maglia del Napoli con il numero 23, come sempre riesce a essere fuori luogo, il 23 da queste parti significa un'altra cosa, non è certo l’anno della vittoria dello scudetto".

"Dovremmo ridere? Purtroppo no. Impara a stare al tuo posto, non siamo amici al bar - prosegue il testo -. Lo sappiamo bene questo gioco, il 23 significa scemo, ma qua nessuno è fesso, vorresti comprare lo stadio per quattro soldi per i tuoi interessi. Quello che fa esserti napoletano è la signorilità".