Napoli, AdL avverte: “Non è finita”

"Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non é ancora finita! Forza Napoli sempre". Lo scrive su Twitter il presidente della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis, al termine della partita giocata oggi al Franchi tra Fiorentina e Napoli, in cui gli azzurri si sono imposti per 2-0 nel match che può risultare decisivo ai fini della qualificazione Champions.

Napoli, colpo grosso a Firenze Getty Images

ansa

ansa

ansa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

ansa

ansa

ansa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte