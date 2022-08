Napoli a Parigi, sprint finale per Navas e Fabian Ruiz

IN CHIUSURA

Il club azzurro vola in Francia per un doppio nodo da sciogliere: la cessione dello spagnolo al Psg e la chiusura per il portiere

Il tempo stringe, manca una settimana alla chiusura del mercato e l'affare Navas-Ruiz va portato a termine. Ecco che ieri Maurizio Micheli, l'iniviato di mercato del Napoli, è volato in Francia per provare a chiudere con il Psg. Entrambi i giocatori hanno le valigie pronte da un po' e non sono stati convocati nell'ultima partita dei rispettivi club. Keylor non ha partecipato alla trasferta con il Lille ufficilamente per una lombalgia confermata anche dagli esami, mentre Fabian non si è unito alla squadra per la sfida con il Verona e si allena in solitaria. Sembra tutto apparecchiato per l'operazione che porterebbe Ruiz a Parigi e Navas al Napoli, ma ci sono ancora dettagli da sistemare.

L'ostacolo più complicato da superare è l'ingaggio di Keylor Navas. Il 35enne, infatti, non vuole rinunciare ai 9 milioni di stipendio annui (tra base fissa e premi) previsti dal suo contratto, per le stagioni 2022-23 e 2023-24. Un totale di 18 milioni. Il club partenopeo starebbe cercando di convincere il portiere con un bonus alla firma del contratto (circa 4,5 milioni) e un lauto stipendio fino al 2024 che il Napoli, con la spinta del Decreto Crescita, è pronto a garantirgli. Il tecnico del Psg Galtier, d'altronde ha annunciato, a inizio stagione, che sarà Donnarumma il portiere titolare. Intanto gli esami strumentali, a cui si è sottoposto Keylor ieri, hanno confermato il problema alla schiena, una leggera lombalgia, che domenica gli ha impedito di partecipare alla trasferta con il Lille. Nulla di grave, anzi, il Gato potrà ricominciare ad allenarsi già nei prossimi giorni.

Nella trattativa il ds Giuntoli e il ds Campos stanno cercando d'intrecciare più questioni: tra cui la valutazione del cartellino di Fabian Ruiz che orienterà l’affare. Lo spagnolo ha saltato le partite contro Verona e Monza e continua l'allenamento individuale in sede. Il contratto del centrocampista azzurro è in scadenza e da gennaio potrebbe partire a parametro zero, ma affrontando un anno di tribuna preannunciata. Ecco che l'ipotesi Psg si fa sempre più invitante. Il Paris vuole Fabian e il club azzurro Navas, e sebbene le due operazioni non siano legate, ne può nascere un intreccio utile a tutti. Il viaggio a Parigi del Napoli dovrà concludersi con delle certezze e in società domina l'ottimismo. Siamo allo sprint finale.